Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan "Petrollar Kralları" filminin çekim tarihi izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Yeşilçam’ın unutulmaz komedi filmlerinden “Petrol Kralları”, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Filmle ilgili en çok merak edilen soruların başında ise “Petrol Kralları ne zaman çekildi?” geliyor.

PETROL KRALLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir. Filmin yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen isim ise Zeki Alasya'dır.

PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen, Mine Sun, Şeref Çokşeker, Osman Alyanak bulunuyor.

PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NE?

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından kaynaklı evlerini satmak durumunda olan iki arkadaşın başına gelenleri ele alıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaz ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı savaşmaya başlar.

