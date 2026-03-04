Adana’da doğada zehirli olarak bilinen yılan pancarı otu, kadınların imece usulü hazırladığı zahmetli bir sürecin ardından “tırşik” adıyla şifalı bir lezzete dönüşüyor. "Andırın doktoru" olarak da bilinen ot, saatler süren kaynatma işlemi sonrası sofralara yemek olarak geliyor, özellikle ramazanda büyük ilgi görüyor.

Doğada zehirli olarak bilinen yılan pancarı otu, Adanalı kadınların titiz ve zahmetli hazırlık süreciyle sofralara şifa kaynağı olarak taşınıyor. Yılda yalnızca iki ay toplanabilen ve “tırşik” adıyla anılan bu ot, kara kazanda saatlerce kaynatıldıktan sonra bölgenin vazgeçilmez lezzetleri arasına giriyor.

ZEHRİ ALINARAK ŞİFAYA DÖNÜŞÜYOR Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, iftar sofraları için bahçelerden topladıkları yılan pancarı otunu imece usulü hazırlıyor. İncecik doğranan ot; yoğurt, nohut, yarma ve limonla karıştırılıp üzeri unla kapatılarak 24 saat bekletiliyor. Zehri alınan ot, ardından odun ateşinde kara kazanda yaklaşık 4 saat pişirilerek sofralarda yerini alıyor.



KABIZLIĞA ÇOK FAYDALI Çukurovalı üretici kadınlardan Özlem Dinler, otu yılın yalnızca belirli döneminde yetiştiğini belirterek, "Otlarımızı ailemizle imece usulü topladık. Bu doğada yılan pancarı olarak geçer, yemeğine ‘tırşik' deriz. Tohumu olmayan, birkaç ay içinde yetişen zehirli bir ot. Yapraklarını doğradıktan sonra yoğurt, nohut ve limonla zehrini alıyoruz. Kara kazanda 3-4 saat kaynıyor. Acısı ve kaşındırması olur, iyi pişmezse yenmez. Saatler süren pişmenin ardından ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Kabızlığa ve sağlığa faydalı olduğu biliniyor" diye konuştu.

BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİ YOK EDİYOR Gülizar Dinler ise yemeğin bölgede "Andırın doktoru" olarak da bilindiğini ifade ederek, "Doğada zehirli olduğu için hayvanlar yemez ama biz buna Andırın doktoru deriz. Doğadan topladıktan sonra ince ince kıyıp 24 saat bekletiyoruz. Ekşi ile acısını almak lazım. Eskiden bakır ve erik koyarak acısını aldırırlardı. Osmaniye, Kahramanmaraş, Kadirli ve Andırın'da düğün yemeklerinin vazgeçilmezidir. Önemli bir besindir. Ramazanda iftar sofralarında tüketiyoruz. Bağırsak parazitlerini yok ettiğine inanılır. Andırınlılar yılda 6 kez yenmesi gerektiğini söyler, biz de burada yapıp tüketiyoruz" dedi.

Tırşik otu; Doğada zehirli olarak yetişir.

Genellikle ilkbahar aylarında, yılda sadece kısa bir dönem toplanabilir.

Tohumu yoktur; kendiliğinden çıkar.

Çiğ ya da iyi pişirilmeden tüketildiğinde ağızda yanma ve kaşıntı yapabilir.

Kabızlığa iyi gelir.

Bağırsakları temizler.

Bağırsak parazitlerini yok eder.

Bağışıklığı güçlendirir.

