ÖSYM, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki "Özel Eğitim" alanı için örnek soruları paylaştı. Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereği hazırlık eğitimine alınacak adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor. İşte Özel Eğitim Alanı kitapçığı örnek soruları...

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için sınav takvimi netleşti. 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak olan 2026-MEB-AGS öncesinde, adayların sınav formatına dair bilgi sahibi olmaları amacıyla "Özel Eğitim" branşına yönelik örnek soru kitapçığı ÖSYM Başkanlığı tarafından hazırlandı.

2026 MEB-AGS ÖZEL EĞİTİM ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM Başkanlığı, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için hazırladığı örnek soruları adayların incelemesine sundu. Sadece "Özel Eğitim" alanı için hazırlanan bu örnek sorular, adayların sınav hazırlık sürecine rehberlik etmeyi hedefliyor.

2026 MEB-AGSde ilk örnek sorular yayımlandı! İşte Özel Eğitim Alanı kitapçığı

ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, Özel Eğitim branşına ait örnek sorulara ÖSYM üzerinden erişebiliyor. Milli Eğitim Akademisi giriş süreci için kritik öneme sahip olan bu sınavın formatı, paylaşılan örnek sorularla netlik kazandı.

2026-MEB-AGS ÖABT ÖZEL EĞİTİM ALANI ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberle İlgili Daha Fazlası