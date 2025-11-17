Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, devre arası transfer dönemi öncesinde kadro yapılandırması kapsamında çalışmalarına devam ederken iki futbolcunun gönderilmesini istedi.

Ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, 2 futbolcusunun biletini kesti.

Domenico Tedesco ile çıkışa geçen Fenerbahçe'de transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

FORMAYI GİYMEDEN GİDECEKLER

Sözcü'de yer alan habere göre; Tedesco'nun planları arasında yer almayan söz konusu 2 isim, Fenerbahçe formasını 1 maçta dahi giymeden takıma veda edecek.

MIMOVIC VE FAYED İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe, Tedesco'nun raporu dahilinde Ognjen Mimovic ve Omar Fayed ile ayrılık kararı aldı. Pafos'a kiralanan Mimovic ve Arouca'da kiralık oynayan Omar Fayed, Tedesco'nun planları arasında yer almıyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe formasını henüz giyemeyen Ognjen Mimovic ve Omar Fayed için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Omar Fayed ve Ognjen Mimovic

EMRAH TASÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası