Kartal'da İETT otobüsü binaya çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

Korkunç kaza Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. A.Y. idaresindeki İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.

Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

