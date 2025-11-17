Beşiktaş'ta büyük bir krize neden olan Rafa Silva için Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın beklemediği olduğu ve Portekizli çalıştırıcının yıldız futbolcuyu özellikle istediği ileri sürüldü. Rafa'nın eski takımına katılabilmesi için bazı koşulların oluşması gerektiği belirtildi.

Portekizli futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirtip antrenmanlara çıkmazken Serdal Adalı yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

BENFICA KRİZ ÇÖZÜLENE KADAR BEKLEYECEK

Portekiz basınında yer alan haberde; Rafa Silva'ya, Benfica'nın yakın ilgi gösterdiği ancak Beşiktaş ile olan iyi ilişkilere de zarar vermek istemedikleri belirtildi. Bu nedenle Portekiz ekibinin Rafa Silva ile siyah beyazlılar arasındaki kriz çözülene kadar topa girmeyeceği aktarıldı.

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTİYOR

Portekiz ekibinin, Rafa Silva'nın Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi ve ülkesine dönmek istemesi durumunda sürece dahil olacağı kaydedildi. Haberde, Jose Mourinho'nun da Rafa Silva'nın takıma olumlu katkı sağlayacağını ve transferi özellikle istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İLE İYİ İLİŞKİLERE ZARAR VERMEKTEN KAÇINILIYOR

Benfica'nın Beşiktaş ile birçok kez transfer ilişkisine girdiği ve iki kulüp arasındaki iyi ilişkiye zarar vermekten kaçınacağı bildirildi. Rafa'nın iyi bir fırsat transferi olacağı ama kesinlikle Beşiktaş'la arasındaki sorunu çözmeden hamle yapılmayacağı aktarıldı.

EMRAH TAŞÇI

