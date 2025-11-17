Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Son günlerde Rafa Silva kriziyle gündemde olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası