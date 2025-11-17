Beşiktaş duyurdu! Sergen Yalçın anjiyo oldu
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdi.
- Teknik Direktör Sergen Yalçın anjiyo operasyonu geçirdi.
- Operasyon bu sabah yapıldı.
- Operasyonun başarılı geçtiği açıklandı.
- Kulüp, Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son günlerde Rafa Silva kriziyle gündemde olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo operasyonu geçirdiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.
Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
