İsrail basını, Ankara’nın Suudi Arabistan ve Pakistan merkezli savunma ittifakına katılma talebini “oyun değiştirici” olarak yorumlarken, gözler doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Yapılan değerlendirmelerde, “Erdoğan oyuna girerse Orta Doğu’daki tüm dengeler değişir” ifadeleri kullanıldı.

İsrail basını, Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurulması planlanan savunma ittifakına katılma ihtimalinin Tel Aviv için ciddi bir tehdit oluşturduğunu yazdı.

Bloomberg geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen savunma ittifakına katılmayı talep ettiğini öne sürmüştü.

Üç ülke arasında kurulacak yapının karşılıklı savunma esasına dayandığı ve bir ülkeye yönelik saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağı aktarılmıştı.

Türkiyenin yeni talebi İsrail’i çılgına çevirdi! Erdoğan oyuna girerse her şey değişir

"İSRAİL’İN ORTA DOĞU’DAKİ BÜTÜN HESAPLARI ALTÜST OLACAK"

News1 ve Sadanews de yer alan değerlendirmede, Türkiye’nin ittifaka dahil olması halinde İsrail’in bölgedeki stratejik planlarının bozulacağı ifade edildi. "Bu ittifak gerçekleşirse İsrail’in Orta Doğu’daki bütün hesapları altüst olacak" diyen yazar Netanyahu yönetiminin süreci yakından takip ettiğini ileri sürdü.

"YENİ BAĞLANTILAR ÇAĞI"

Ynet ise "Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma ittifakına katılmayı başarırsa, üç ülke arasındaki askeri bağlarda yeni bir dönemi teyit edecektir.

Riyad ve Ankara ekonomik ve savunma işbirliğini geliştirmek için çalışıyor. Türkiye Savunma Bakanlığı'na göre, ülkeler bu hafta Ankara'da aralarındaki ilk deniz tatbikatını düzenledi." dedi.

MAARİV: TÜRKİYE İÇERİDE, İSRAİL DIŞARIDA KALIR

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv de konuya geniş yer ayırdı. Gazetede yer alan yorumda, Türkiye’nin bu yapının merkezinde yer alacağı, İsrail’in ise yeni güvenlik mimarisinin dışında kalacağı yazıldı.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin NATO içindeki en büyük ordulardan birine sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye’nin gelişmiş savunma sanayisi, insansız hava araçları, deniz platformları ve beşinci nesil savaş uçağı projeleriyle ittifakta belirleyici aktör olacağına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan’ın mali gücü ile Pakistan’ın nükleer kapasitesi ve balistik füze yeteneklerinin, Türkiye’nin sahadaki askeri tecrübesiyle bir araya gelmesi durumunda Orta Doğu’da dengelerin köklü biçimde değişeceği aktaran yazar, ortaya çıkacak güç bileşiminin İsrail açısından güçlü bir caydırıcılık anlamına geldiğini ele aldı:

"Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattında kurulacak savunma bloğu, Orta Doğu’da İsrail merkezli denklemi sona erdirebilir. Tel Aviv’in uzun süredir dayandığı askeri ve siyasi üstünlük algısı sarsılmanın eşiğinde"

Öte yandan Ankara’nın Filistin meselesindeki duruşu ve Gazze’ye yönelik tavrı da değerlendirmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

