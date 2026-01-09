Bloomberg’in aktardığı iddiaya göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan yeni bir savunma ittifakına katılmak için temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerin ileri bir aşamaya geldiği, anlaşmanın hayata geçirilmesinin güçlü bir ihtimal olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Bloomberg’in aktardığı iddiaya göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya göre , üyelerden birine yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayıyor.

Ayrıntılar geliyor...

