Pakistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık yeni bir seviyeye taşınıyor. Islamabad yönetiminin tam yetki vermesiyle Ankara, kardeş ülkede İHA üretim üssü kurmak için harekete geçti. Türk İHA’larının Pakistan’da monte edilmesi ve bölgesel savunma ekosisteminin Türkiye öncülüğünde şekillenmesi beklenirken, görüşmelerin KAAN’ın Pakistan’da üretilebileceği bir tesisin kurulmasını da kapsadığı belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre Türkiye, düşük radar görünürlüklü ve uzun menzilli insansız savaş uçaklarını Pakistan’da kurulacak tesiste monte etmek üzere yeni bir üretim hattı planlıyor; projeye ilişkin görüşmeler ekim ayından bu yana önemli ölçüde ilerledi.

Türk yetkililer, Ekim ayından bu yana yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ifade etti. Proje; düşük görünürlüklü (stealth) ve uzun menzilli insansız savaş uçaklarının Pakistan’a ihraç edilmesini ve bu platformların Pakistan’da kurulacak tesiste monte edilmesini içeriyor.

SAVUNMA SANAYİNDE TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel ve küresel etki alanını güçlendirme hedefi doğrultusunda Türkiye, son dönemde Endonezya’nın savaş uçağı siparişi ve Suudi Arabistan ile yeni silah tedarik planları gibi adımlarla ihracat pazarlarını genişletiyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma ihracatının yılın ilk 11 ayında %30 artışla 7,5 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırdığını açıkladı.

Türkiye, Pakistan’la uzun süredir MİLGEM korvet projesi, F-16 modernizasyonu ve Pakistan’ın KAAN programına dahil edilmesi gibi derin bir savunma iş birliği yürütüyor.

KAAN’IN PAKİSTAN’DA ÜRETİLMESİ İÇİN MASA KURULDU

Savunma sanayii alanında yayın yapan Army Recognition da Türkiye ile Pakistan’ın KAAN savaş uçağının Pakistan’da üretileceği bir tesis kurulması konusunda yoğun görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

İddiaya göre yeni tesis, Pakistan Hava Kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırmayı ve KAAN’ın Pakistan’a özel versiyonunun burada üretilmesini hedefliyor.

Türkiye’nin orjinal olarak geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN’ın gelişmiş gizlilik özellikleri, düşük radar görünürlüğü (RCS), yüksek manevra kabiliyeti ve artırılmış yük kapasitesiyle dünya savunma çevrelerinde büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

Uçağın bu özellikleriyle geleneksel savaş uçaklarına meydan okuyan yeni nesil bir platform olarak öne çıktığı vurgulandı.

TEKNİK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Habere göre görüşmeler, özellikle tesisin kurulması için gerekli teknik ve lojistik ayrıntılar üzerinde yoğunlaşıyor.

Tesis faaliyete geçtiğinde:

Pakistan Hava Kuvvetleri için KAAN üretilecek,

Savunma üretiminde daha geniş bölgesel iş birliklerinin merkezi olma potansiyeli doğacak.

Türkiye açısından ise bu adım, savunma ihracatını büyütme hedefi kapsamında Pakistan’ı kilit ortak konumuna getiriyor.

BÖLGESEL SAVUNMA EKOSİSTEMİ İÇİN YENİ BİR EŞİK

Army Recognition'a göre iki ülke arasında paylaşılan teknik uzmanlık—özellikle askeri uçak üretimi ve savunma teknolojileri alanında—gelecekte daha kapsamlı ortak projelerin önünü açabilir.

Görüşmeler ilerledikçe odak noktasının üretim verimliliği ve teknolojik üstünlük üzerine kaydığı ifade edildi.

HİNDİSTAN DGMO SUNUMU: BAYRAKTAR VE AKINCI “SIFIR KAYIPLA” OPERASYON YÜRÜTTÜ

Diğer yandan Eurasia Review’in ortaya koyduğu Hindistan DGMO iç sunumu, Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Türkiye üretimi Bayraktar TB-2 ve Akıncı İHA’larını “kayda değer bir başarı” ile kullandığını aktardı.

Sunuma göre Pakistan, sahada hem Rus hem de İsrail üretimi hava savunma sistemlerinin konuşlu olmasına rağmen operasyonlarda sıfır kayıp verdi.

Rapor, Bayraktar ve Akıncı’nın düşük radar görünürlüğü (RCS) ile gelişmiş elektronik harp yeteneklerinin, yüksek tehdit içeren bölgelerde bile belirleyici güç oluşturduğunu görüşü aktarıldı.

