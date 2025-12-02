Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında tarihi bir adım atıldı. Ankara, Pakistan’da petrol ve doğal gaz aramasına imkan tanıyan kritik anlaşmayı resmen imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan’ın 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz arama–üretim anlaşmalarının imzalandığını duyurdu.

TÜRKİYE–PAKİSTAN ENERJİ HATTINDA TARİHİ GÜN

İslamabad’da Başbakanlık Konutu’nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Bayraktar, gün boyunca Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de görüştü. Kritik görüşmelerin ardından Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Pakistan’ın önde gelen petrol şirketleri arasında kapsamlı anlaşmalar imzalandı.

Ankara, Pakistan’da petrol ve doğal gaz aramasına imkan tanıyan kritik anlaşmayı resmen imzaladı.

TÜRKİYE 2026’DA SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

Anlaşmaya göre Türkiye, 2026 yılında Pakistan’ın belirlenen enerji sahalarında arama faaliyetlerine başlayacak. Bakan Bayraktar, süreci şöyle aktardı:

"Bugün itibarıyla 3 deniz ve 2 kara sahasında lisanslar Türkiye Petrolleri’ne geçti. Deniz sahalarından birinde operatörlüğü biz üstleneceğiz. Sismik araştırma gemilerimiz 2026’da Pakistan’da olacak."

Bayraktar, anlaşmanın iki ülke arasında enerji alanında bugüne kadar atılan en somut ortak adım olduğunu vurguladı.

MADENCİLİKTE DE TÜRKİYE SAHAYA İNİYOR

Pakistan’ın maden çeşitliliği bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bayraktar, enerji dışındaki alanlarda da iş birliğinin büyüyeceğini söyledi:

"MTAIC ve Eti Maden ile birlikte Pakistan’da madencilik faaliyetlerine başlama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte ülkede daha aktif bir şekilde yer alacağız."

TİCARET HACMİNDE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyaretine değinen Bayraktar, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için enerji ve maden işbirlikleri kilit öneme sahip. Türkiye ve Pakistan iki önemli enerji ithalatçısı. Ortak satın alma modeliyle yeni bir sinerji oluşturmayı planlıyoruz."

PAKİSTAN’DA DAHA SIK OLACAĞIZ

Bayraktar, görüşmelerdeki atmosferi değerlendirirken Türkiye–Pakistan ilişkilerinin derinliğine dikkat çekti:

"Pakistan, çok büyük potansiyele sahip, gönül bağımızın olduğu bir ülke. En üst düzeyde ağırlandık. Pakistan’a daha sık geleceğiz."

Her iki ülke de petrol ürünleri ve LNG bakımından önemli ithalatçı konumunda. Bu nedenle Ankara ve İslamabad arasında ortak satın alma modeli üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu modelin devreye girmesi halinde, iki ülkenin enerji maliyetlerinde ortak bir sinerji oluşturması ve dış ticarette yeni bir çarpan etkisi oluşturması bekleniyor.

Pakistan’ın geniş yer altı kaynakları ve yüksek potansiyeli, Türkiye açısından stratejik bir işbirliği alanı sunuyor. İki ülke arasındaki temaslarda, enerji ve madencilik projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Üst düzey görüşmelerde, Pakistan tarafının sergilediği sıcak diplomatik atmosfer dikkat çekti. Türk heyeti, Başbakanlık düzeyinde en üst protokolle ağırlandı.

Türkiye, Pakistan ile bundan sonraki süreçte daha sık temas kurmayı planlıyor. Ankara, 5 milyar dolarlık ticaret hedefinin yalnızca ulaşılabilir değil, aynı zamanda aşılabilir bir seviye olduğu görüşünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza attı

BEŞ ANLAŞMA İMZALANDI

Bayraktar’ın İslamabad’daki temasları çerçevesinde Türkiye Petrolleri ile Pakistanlı enerji şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında 3 deniz ve 2 kara sahasını kapsayan hidrokarbon arama–üretim anlaşmaları imzalandı.

Yeni çerçeveye göre Türkiye Petrolleri, Pakistan’ın açık denizindeki üç blokta ve kara alanlarındaki iki ayrı bölgede Pakistanlı şirketlerle birlikte arama ve üretim faaliyetlerini yürütecek.

2026’DA SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Türkiye Petrolleri’nin beş sahada lisans sahibi olduğunu belirten Bayraktar, arama gemilerinin Pakistan’a gidiş takvimine dikkat çekti:

"Sismik araştırma gemilerimiz 2026 içinde bölgede olacak. Çalışmaların somut sonuç üretmesini bekliyoruz. Bir kısmı sismik, bir kısmı doğrudan sondaj olmak üzere faaliyetlere 2026’da başlamayı hedefliyoruz."

ENERJİ İŞBİRLİĞİNDEN SONRA SIRADA MADENCİLİK VAR

Pakistan’ın zengin maden çeşitliliğinin Türkiye için yeni bir fırsat kapısı açtığı vurgulanıyor. Görüşmelerde maden sahaları için de ortak hareket etme iradesi ortaya kondu:

Türkiye’nin milli şirketleri MTAIC ve Eti Maden’in, Pakistan’da aktif madencilik faaliyetlerine başlayacağı kaydedildi.

Yeni dönemde iki ülkenin yalnızca enerji değil, kritik mineraller ve maden alanında da yakın işbirliği kurması planlanıyor.

ORTAK SATIN ALMA MODELİ MASADA: HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 5 milyar dolarlık hedef, enerji ve maden projeleriyle desteklenecek.

Türkiye ve Pakistan’ın hem petrol ürünleri hem LNG’de büyük ithalatçı olmaları, ortak satın alma modeli oluşturulmasını öne çıkardı. Enerji maliyetlerinde sinerji getirecek bu modelin iki ülkeye yeni bir ekonomik zemin sağlayacağı değerlendiriliyor.

ANLAŞMALARIN TEMELİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDE ATILDI

İslamabad’da atılan imzalar, Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyaretinde hazırlanan dosyanın devamı niteliğinde. O ziyarette:

Hidrokarbonlarda işbirliği protokolü,

Enerji dönüşümü alanında mutabakat zaptı,

Madencilik alanında işbirliği zaptı

taraflar arasında imza altına alınmıştı.

Nisan ayında yapılan ikinci temasların ardından Türkiye Petrolleri ile Pakistan’ın milli enerji şirketleri ihalelere ortak teklif verecek işbirliği modelini oluşturmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası