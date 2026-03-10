Savaş, Doğu Akdeniz’i hareketlendirdi. Türkiye, Mavi Vatan’ın bu kritik hattını yerli radar ve yazılımlarla 7 gün 24 saat izleyecek. KKTC çevresi ve Türkiye arasındaki gemi trafiği takip edilecek. Gerektiği anda hızlı müdahale edilerek tedbirler alınacak.

Türkiye, Orta Doğu’daki savaşla daha da ısınan Doğu Akdeniz’deki trafiği yerli sistemlerle takip edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi’ne ilişkin bilgi verdi.

KKTC kurulacak sistem çerçevesinde, ilk kabullerin yapıldığını aktaran Uraloğlu “Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında, KKTC’de üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarını bitirdik, sistem yazılımı fabrika kabul testlerini tamamladık. Donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz, sistemi 2026’nın ikinci yarısında hizmete almayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’E YERLİ VE MİLLÎ TAKİP

Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artıracağına ve “Mavi Vatan”da da ülke çıkarlarının korunacağına dikkati çekti. Böylece, KKTC çevre denizleri ve Türkiye arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izlenebileceğine işaret eden Uraloğlu, projede tamamen millî olarak geliştirilen yazılımla tüm altyapıyı millîleştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlanacağını vurguladı.

