Usta oyuncu Zafer Ergin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ergin'in eşi Binnaz Ergin, usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kurtlar Vadisi'nde 'Baron' (Mehmet Karahanlı), Arka Sokaklar dizisinde ise 'Rıza Baba' karakterleriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin'den sevenlerini korkutan bir haber geldi.

Evinde rahatsızlanan 83 yaşındaki Zafer Ergin'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"ÇARŞAMBA SETE GİDECEK"

Binnaz Ergin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek”

Oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden açıklama var

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu’nda 60'tan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışırken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk hayatı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Melek Baykal ile 1975’te evlenen ve 4 yıl evli kalan Zafer Ergin, 1987 yılında Binnaz Ergin’le evlendi. Ergin'in Esra Ergin adında bir kızı vardır.

Haberle İlgili Daha Fazlası