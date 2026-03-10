THY, 2026 yılında 6 yeni noktaya uçuş başlatacağını açıkladı. Yeni rotalar arasında Erivan, Temeşvar, Monrovia, Bissau, Urumçi ve Çengdu yer alıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu yıl 6 yeni destinasyona uçuş başlatacaklarını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl yeni başlatılacak uçuş noktalarını açıklayarak, şunları kaydetti:

"2026'da da yeni noktalarını uçuş ağımıza ekliyoruz. Ermenistan-Erivan, Romanya-Temeşvar, Liberya-Monrovia, Gine Bissau-Bissau, Çin-Urumçi, Çin-Çengdu. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz."

TANITIMA EN ÇOK YATIRIM YAPAN TÜRK ŞİRKETİ

Türk Hava Yolları Türkiye’nin tanıtımına en fazla yatırım yapan Türk şirketlerinin başında yer alıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada; 436 kampanya, 1.460 influencer iş birliği, 489 sosyal medya içeriği ile sayısız organizasyon yaptıklarını dile getirmişti.

Bolat, bu sayede İspanya ve İtalya’da önemli yolcu artışı sağladıklarını, Fransa ve Kanada özelinde de çalıştıklarını söyledi. 2025’te 450 bin Çinli turistin geldiğini, 2 milyon hedefi için gayret etmeye devam ettiklerini, biletle birlikte maç bileti, otel organizasyonu paketi bile yaptıklarını ifade etmişti.

