İslami Direniş Örgütü olduğunu öne süren bir grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerine son 24 saatte İHA ve füzelerle 37 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Yazılı açıklamada saldırıların onlarca insansız hava aracı ve füze kullanılarak gerçekleştirildiği yer aldı.

Örgüt tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, son bir günde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

BİR GÜNDE 37 SALDIRI

Açıklamada, "Irak ve bölgedeki düşman üslerine yönelik onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzenin kullanıldığı 37 operasyon gerçekleştirildiği" belirtildi.

TRUMP: SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

Öte yandan dün akşam ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgeyi ve dünyayı rahatlatacak bir açıklama geldi. Trump, çatışmaların yakında sona erebileceğini ima ederek “Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları, iletişimleri ve hava kuvvetleri yok. İlk başta 4-5 hafta süreceğini düşünüyorduk ancak hedefimize çok daha erken ulaştık” dedi.

"ONA SÖYLEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK"

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in yönetime gelmesinden memnun olmadığını da dile getiren ABD Başkanı “Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu karardan memnun değilim. Ben başka bir ismi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda da yakında kontrolü ele geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası