İsrail’in, İran’daki petrol depolarına saldırması Washington’da tepkiye sebep oldu. ABD medyası, saldırının Başkan Trump ile Netanyahu arasında gerginliğe yol açtığını yazdı.

ABD yönetiminin, İsrail’in İran’daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Axios haber sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail’in İran’daki petrol depolarına düzenlediği saldırılar, Washington’un “beklediğinin ötesinde” gerçekleşti.

Kaynaklar, İsrail’in operasyon öncesinde ABD’yi bilgilendirdiğini, ancak saldırıların kapsamının iki müttefik arasında görüş ayrılığına yol açtığını öne sürdü. ABD’li bir yetkili, söz konusu hamlelerin “iyi bir fikir olduğunu düşünmediklerini” savunarak, yaşanan görüş ayrılığının ve ABD’nin savaşla ilgili beklentilerinin üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir danışmanının, Başkan’ın “petrolü korumak istediğini” belirttiği iddia edildi.

ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi hâlinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

TRUMP: BEN KARAR VERECEĞİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, “Times of Israel” haber sitesine konuştu. Kendisinin ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail’i yok olmaktan kurtardığını savunan Trump “İran, İsrail’i ve çevresindeki her şeyi yok edecekti.

Biz ise birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik” dedi. Trump, İran’a karşı yürütülen savaşın ne zaman sona ereceğine tek başına mı yoksa Netanyahu ile ortak şekilde mi karar vereceği yönündeki soruya “Sanırım biraz ortak olacak. Kendisiyle konuşuyoruz. Doğru zamanda bir karar vereceğim, ancak her şey dikkate alınacak” ifadelerini kullandı.

İRAN: TESLİM OLMAYACAĞIZ

Bu arada İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf “İran’da hayatımız, halkımız ve inançlarımız dini ilkelere dayanmaktadır ve bu temelde yaşıyoruz. Savaşta bütün inancımızla sahadayız” dedi.

İran’ın savaşı başlatan taraf olmadığını belirten Galibaf “Onların yaptığı her eylemin bir karşılığı olacaktır. Trump bilsin ki teslim olmayacağız ve cesurca savaşacağız” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası