Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı THY’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat “Uçak başı kârlılık 4.900 dolar. Bir uçak kiralama şirketi 50 personelle bu kadar kazanıyor. İrlanda’da kiralama şirketi kurup atıl uçaklarımızı kiralama gibi bir projemiz var” dedi.

CANAN ERASLAN - Savaş sebebiyle bölgede hava taşımacılığı ivme kaybederken, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat “İnsanlar bir şekilde uçacak, seyahat edecek. Biraz aksaklık olsa da biz krizi yönetebilecek kabiliyet ve hazırlıktayız” dedi.

Türk Hava Yolları’nın bilanço rakamlarını açıklamak, geleceğe dair yatırım ve büyüme planlarını paylaşmak amacıyla düzenlediği toplantıda konuşan Prof. Bolat, yeni bir alana yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Şirket kârlılığının 2,2 milyar dolar olduğunu, uçuş başına 4.950 dolarlık bir kârlılık sağladıklarını, aynı kârlılığı uçak kiralama şirketlerinin 50 kişilik ekiple yapabildiğini söyleyen Bolat “Bizim de bir projemiz var. İrlanda’da bir kiralama şirketi kuralım, elimizdeki, kullanmadığımız uçakları kiralayalım. Böyle bir iştirakimiz olsun, ikinci şirketimiz olsun diye projemiz var” ifadesini kullandı.

Uçak başı kârlılığın 4900 dolar olduğunu, mevcut 530 uçağın 170’inin kendi uçakları olduğunu söyleyen Bolat “Uçağını kiraya veren, 50 kişilik ekiple bizden daha iyi kazanıyor. Uçak kiralasak 100 kişiyle 2,2 milyar dolar kazanırız” ifadesini kullandı.

THY uçak kiralama şirketi kuracak

TANITIMA EN ÇOK YATIRIM YAPAN TÜRK ŞİRKETİ

Türkiye’nin tanıtımına en fazla yatırım yapan Türk şirketi olduklarını, 436 kampanya, 1.460 influencer iş birliği, 489 sosyal medya içeriği ile sayısız organizasyon yaptıklarını söyleyen Bolat, bu sayede İspanya ve İtalya’da önemli yolcu artışı sağladıklarını, Fransa ve Kanada özelinde de çalıştıklarını söyledi. 2025’te 450 bin Çinli turistin geldiğini, 2 milyon hedefi için gayret etmeye devam ettiklerini, biletle birlikte maç bileti, otel organizasyonu paketi bile yaptıklarını söyledi.

Orta Doğu’yu yangın yerine çeviren savaşla ilgili hazırlıkları ve beklentisi sorulan Bolat “Savaşın kazananı olmaz. Maliyetler elbette artacak, iptaller de olacak ama bu sadece bizim başımıza gelmedi. Diğer şirketler de etkilencek. Krizlerin olduğu bir coğrafya. Planlarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

AVRUPA’DAKİ TÜRKLERE İNDİRİM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, yeni kampanyalarını da duyurdu. Buna göre 65 yaş üstüne yüzde 15 indirim uygulayarak emekli ve seyahat etmeyi seven Avrupalı tüm yolcuları Türkiye’ye çekmeyi planladıklarını söyleyen Bolat, Avrupa’nın 8 ülkesinde de Ajet aracılığıyla 1 Haziran-31 Ekim arasında Türk vatandaşlarından 3’üncü kişiye yüzde 20, dördüncü kişiye yüzde 25, sonrasına yüzde 30 indirim yaparak 5 kişilik ailenin seyahatinde 1 bileti bedavaya sunacaklarını anlattı. Türk vatandaşlarının gidiş-dönüş uçak bilet maliyeti 1500 avro olacak ve bu da arabayla yolculuktan ucuza gelecek.

THY uçak kiralama şirketi kuracak

SON 5 YILDA 20 MİLYAR $ YATIRIM

Prof. Ahmet Bolat’ın verdiği bilgiye göre, THY’nin toplam geliri, 2024’ün yüzde 6 üzerine çıkarak 24,1 milyar dolara ulaştı. Artan rekabete karşılık yolcu gelirleri bir önceki yılın yüzde 7 üzerinde gerçekleşirken, tarife ve bilirsizlikler etkisiyle kargo gelirleri yüzde 3 geriledi. Motor tedariki sıkıntıları, uçak teslimatlarında yaşanan gecikmeler ve global ölçekte seyreden enflasyon sebebiyle esas faaliyet kârı yüzde 8 gerileyerek 2,2 milyar dolar olan THY’de yıl boyunca yapılan yatırımların değeri 6 milyar dolar oldu. Böylece son 5 yıl yatırımların toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Prof. Bolat, aynı zamanda 12 yıllık bir aradan sonra açıklanan 9,5 milyar TL büyüklüğünde nakit temettüyü de yıl içinde ödeyerek yatırımcı beklentisini karşıladıklarını dile getirdi.

HİZMET İHRACATI 19 MİLYAR DOLAR

THY’nin ülke ekonomisine her geçen gün daha fazla katkı sağladığını söyleyen Bolat “Güncel durumda ortaklığımızın iştiraklare ile birlikte toplam istihdamı 100 bini geçti. 2 trilyon TL toplam varlığımız ile hizmet ihracatımızı 19 milyar dolara yükselttik. 2025 yılında hava yolu ile gelen ziyaretçilerin büyük kısmını, 8,7 milyon turisti ülkemize ulaştırdık. 2026 yılında ülkemize gelecek 9 ile 9,5 milyon arasında misafiri ağırlamayı ve Türkiye ekonomisine 19 ila 20 milyar dolar arasında bir katkı sağlamayı hedefliyor, Türkiye’nin uluslararası ticaret akışlarından aldığı payı artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ EN BÜYÜĞÜ

THY, 2025’te 92,6 milyon yolcu taşıdı. Hedef ise 2026’da yüzde 7-9 artışla 100 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vermek olarak açıklandı. Küresel yolcu pazarından aldığı payı 2019’a göre yüzde 41 artırarak yüzde 3,5’e çıkaran THY, dünya genelinde 3’üncü, Avrupa’da en büyük hava yolu olmaya devam etti. Kargoda da 3’üncülüğünü koruyan THY, bu yıl 540, 2028’de 600, 2031’de 800 ve 2036’da 1.000 uçağa ulaşmayı hedefliyor. Şirket aynı zamanda 2033 yılında 813 uçaklık filoyla 50 milyar doların üzerinde gelir hedeflediğini de duyurdu. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, 132 ülkede 356 noktaya uyor ve 2012 yılından bu yana dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma ünvanını 2012 yılından bu yana elinde bulunduruyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası