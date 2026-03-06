Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların, ürünlerin yurt dışına satışından elde ettikleri kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi.

Haber Merkezi / ANKARA - AK Partili milletvekillerinin verdiği önerge ile serbest bölgelerde ihracatın desteklenmesi ve mükelleflerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla mükelleflerin aynı veya diğer serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yaptıkları ürün satışından elde ettiği kazançlarının da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

İstisna, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra elde edilecek kazançlara uygulanacak. Serbest bölgelerden yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında olmayacak. Bu kazançlardan vergi alınmaya devam edilecek. Öte yandan, Kızılay’a yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut satışı, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmeti ve basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde uygulanan KDV istisnası uygulamasının kaldırılması düzenlemesinden ise vazgeçildi.

Söz konusu istisnaları kaldıran madde, teklif metninden çıkarıldı. Düzenleme ile 4,3 milyar liralık bir KDV iadesi azalışı bekleniyordu.



