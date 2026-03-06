İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güvenlik gerekçesiyle İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerini kapattıklarını duyurdu. Tajani, açıklamasında İran ile diplomatik ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti.

İtalya hükümeti, ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde misillemesiyle devam eden Orta Doğu'daki krizde, Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğine ilişkin bir karar aldı.

İTALYAN BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI

Bakan Tajani, dün akşam geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik nedenleriyle Tahran'daki İtalyan Büyükelçiliğini kapattık." ifadesini kullandı.

HEYET AZERBAYCAN'A GEÇTİ

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei ve beraberindeki 50 kişilik İtalyan heyetinin, İran'dan Azerbaycan'a geçtiğini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"İran'da kalan İtalyanları ve ulusal çıkarlarımızı korumak için Tahran ile diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Büyükelçilik, Bakü'den faaliyetlerine devam edecektir."

Tajani, paylaşımında Büyükelçi Amadei ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu da yayınladı. Söz konusu görüntüde, Büyükelçi Amadei'nin Bakan Tajani'ye önceki akşam yola çıktıklarını ve hiç durmadan, uyumadan 5 araçlık konvoyla Azerbaycan sınırına ulaştıklarını söylediği anlar yer aldı.

Bu arada, Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada da Tahran ile diplomatik ilişkileri kesmediklerini vurgularken, İran ile savaşta olmadıklarını ve de büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Tajani, İran'dan Azerbaycan'a geçen heyette Tahran-İsfahan Latin Başpiskoposu Kardinal Dominique Joseph Mathieu'nun da yer aldığını aktardı.

İtalya, Tahran Büyükelçiliğindeki personelini, yılbaşı dönemindeki protestolar sırasında azaltmış, İran'daki vatandaşlarına da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlamadan kısa süre önce 27 Şubat'ta "ihtiyatlı" olmaları ve turistik amaçlı bulunanların da ülkeden ayrılmasını tavsiye etmişti.

