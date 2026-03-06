İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu söyledi. Naini, düşmanın her operasyon dalgasında ağır darbeler alacağını belirterek, henüz kullanılmayan yeni silahların da devreye gireceğini ifade etti.

İran Devlet televizyonunun haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRIZ"

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

YENİ SİLAHLAR KULLANILACAK

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

