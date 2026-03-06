Anadolu Ajansı
İran'dan yeni açıklama var! 'Hepsi devreye girecek' diyerek duyurdular
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu söyledi. Naini, düşmanın her operasyon dalgasında ağır darbeler alacağını belirterek, henüz kullanılmayan yeni silahların da devreye gireceğini ifade etti.
Özetle
Kaydet
Dünya 50 dk önce
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Naini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını ve yeni silahlar kullanacaklarını belirtti.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Naini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurguladı.
- Sözcü, saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını kaydetti.
- Naini, İran'ın yeni girişimleri ve silahlarının yolda olduğunu ve henüz yaygın olarak kullanılmadığını belirtti.
İran Devlet televizyonunun haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
PKK'yı Basra'ya indirme planı! Suriye'de başaramadılar şimdi İran'da deniyorlar
"UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRIZ"
Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları Basra Körfezi’nde iki petrol tankerine müdahale etti
YENİ SİLAHLAR KULLANILACAK
Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR