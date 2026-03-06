Anadolu Ajansı
İsrail yeniden saldırıya geçti! Tahran'da çok şiddetli patlamalar oluyor
Son dakika... İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geliyor
Özetle
Kaydet
Dünya 50 dk önce
Tahran'da doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.
- Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından çok şiddetli patlama olduğu aktarıldı.
İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından çok şiddetli patlama olduğu aktarıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İsrail’den ‘Beyrut’ kıskacı! Sürgün emri yayımladı: Evlerinizi derhal boşaltın
30'DAN FAZLA GEMİ BATIRILDI
Öte yandan ABD ordusu şimdiye kadar 30’dan fazla İran gemisini batırdıklarını açıkladı. Bölgede gerilim sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR