Son dakika... İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geliyor

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından çok şiddetli patlama olduğu aktarıldı.

30'DAN FAZLA GEMİ BATIRILDI

Öte yandan ABD ordusu şimdiye kadar 30’dan fazla İran gemisini batırdıklarını açıkladı. Bölgede gerilim sürüyor.

