İran Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini vurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bafel Talabani’yi arayıp uyardı. “Kürt gruplar İran’a gönderildi” haberlerini yalanlayan Neçirvan Barzani “Çatışmanın parçası olmamalıyız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile telefonda görüştü. Arakçi, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda Talabani’yi uyardı. Bafel Talabani ise sınır güvenliğini güçlendirmek için alınan tedbirlere dikkati çekerek sınırlarda güvenlik ve istikrarı korumak için işbirliği ve koordinasyonda bulunacaklarını ifade etti.

"ÇATIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAYIZ"

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani “Hiçbir çatışmanın veya askerî tırmanmanın parçası olmamalıyız” açıklamasını yaptı. Arakçi’nin görüştüğü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise “Irak hükûmeti, sınırlarından İran’a yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyecek” dedi.

İRAN AÇIKLADI: IKBY’DE TERÖR GRUPLARI VURULDU

İran Devrim Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde bulunan İranlı terör güçlerine saldırdı. İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ve terör saldırıları düzenlemeyi planlayan grupların hedef alındığı belirtildi. Kürt grupların birçok mevziine saldırı gerçekleştirildiği ve tesislerinin imha edilerek ağır kayıplar verdikleri aktarıldı.

