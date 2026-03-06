Altın fiyatlarında son dakika! 6 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.280 TL ve ons altın fiyatı 5.135 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki savaşa rağmen, yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri ile altın fiyatı haftalık bazda %-2,70 düşüşe doğru ilerliyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülebileceğini, ons altın için 5.000 dolar altının alım için uygun bölgeler olabileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girerken, Orta Doğu’daki çatışmalar bu hafta gündemin ilk sırasına oturdu.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması ve Tahran yönetiminin bölgedeki başka ülkeleri de hedef alacak şekilde karşılık vermesi, jeopolitik riskleri zirveye taşıdı.

Dünyanın en hayati petrol arzı yollarından bir olan Hürmüz Boğazının da kapanması, piyasalarda ciddi belirsizlikleri beraberinde getirdi.

ALTINDA BEKLENMEDİK HAREKET

Normal şartlarda bu senaryonun “güvenli liman” alımlarını destekleyerek altın fiyatlarına pozitif yansıması bekleniyordu.

Ancak petroldeki sert yükseliş bütün dünyada enflasyon ve “daha yüksek faiz” beklentilerini öne çıkardı. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri de bu senaryoda yükselişe geçti ve altın fiyatları artış beklentisinin aksine aşağı döndü.

HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR

Geçen hafta ons altın fiyatı 5.278 dolardan kapanış yapmıştı. Bu haftanın son işlem gününde ise ons fiyatında TSİ 06:30 itibarıyla 5.135 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Onsta haftalık değer kaybı ise %-2,70 civarında gerçekleşiyor.

Hafta boyunda sert hareketlerin yaşandığı ons altın fiyatı ise en düşük 4.996 doları ve en yüksek 5.419 doları gördü.

6 MART 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıdı. Geçen hafta spot piyasada gram altın fiyatı 7.449 TL’den kapanış yaptı. 6 Mart Cuma günü ise gram altın fiyatı 7.280 TL’den güne başlıyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.535 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 12.275 TL’den gerçekleşiyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; ons tarafında 5.100 dolar, gram tarafında ise 7.100 TL’nin kritik eşikler olduğunu belirterek, bu seviyelerin altında kalınması halinde satış baskısının artabileceği uyarısını yaptı.

Buna karşılık Doç. Dr. Eryılmaz, geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı olarak görülebileceğini, ons altın için 5.000 dolar ve gram için de 7.000 TL altının alım için uygun bölgeler olabileceğini öngördü.

Eryılmaz, ons altında 5.270 doların ve gramda da 7.300-7.400 TL bandının üzerinin “long” pozisyonlar için daha güvenli bölge olacağını da sözlerine ekledi.

