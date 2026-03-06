Ramazan ayı devam ederken milyonlarca kişi “Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?” ve “Orucun bitmesine kaç gün kaldı?” sorularının cevabını araştırıyor. 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının bitmesine kalan gün sayısı ve bayram tarihi netleşmiş durumda.

On bir ayın sultanı Ramazan’da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, Ramazan ayının hangi gününde olunduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını merak ediyor. Hicri takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlayan Ramazan ayı, 2026 yılında da 19 Şubat'ta başladı.

BUGÜN (6 MART) RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Bu tarihle birlikte Müslümanlar için Ramazan ayı başlamış oldu.

Buna göre 6 Mart 2026 Cuma günü Ramazan ayının 17. gününe denk geliyor. Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, gün hesabını imsakiyeler ve dijital takvim uygulamaları üzerinden takip ediyor.

Oruç ibadeti, imsak vaktiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarla sona eriyor.

Bugün (6 Mart) Ramazanın kaçıncı günü? Orucun bitmesine kalan gün sayısı

ORUCUN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılında Ramazan ayının 29 gün sürmesi bekleniyor. Bu durumda 6 Mart tarihi itibarıyla Ramazan ayının tamamlanmasına yaklaşık 14 gün bulunuyor.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar için Ramazan Bayramı başlayacak. Bayram tarihleri şu şekilde:

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. gün

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Müslümanlar tarafından sevinç ve birlik duygusuyla kutlanıyor. Bayram süresince aile ziyaretleri yapılırken, bayram namazı kılınarak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilerek bu özel günler değerlendiriliyor.

