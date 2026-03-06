Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı futbolseverleri bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre haftanın dikkat çeken karşılaşmaları ve maç saatleri netleşti. İşte, 7-8-9 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları mücadelesi ve alt sıralardaki rekabet tüm hızıyla sürerken gözler 25. hafta maç programına çevrildi. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi olacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta karşılaşmaları 7 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftada toplam 9 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Haftanın en dikkat çeken karşılaşması Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi olacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Öte yandan haftanın bir diğer önemli karşılaşması ise Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadele olacak. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşma pazar akşamı futbolseverlerle buluşacak.

25. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

7 Mart Cumartesi:

16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

8 Mart Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya)

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)

9 Mart Pazartesi

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

