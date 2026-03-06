Son dakika deprem nerede oldu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6 Mart’ta Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler “az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye’de son dakika deprem haberleri araştırılmaya devam ediyor. 6 Mart 2026 tarihinde özellikle Akdeniz açıkları ve Karadeniz’de meydana gelen sarsıntılar sonrası vatandaşlar güncel son depremler listesini araştırmaya başladı.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre 6 Mart 2026 tarihinde saat 08.35’te Akdeniz açıklarında, Antalya Kaş ilçesine yaklaşık 152 kilometre uzaklıkta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Aynı gün sabah saatlerinde Karadeniz’de de bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre saat 07.29’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Yerin 9.22 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, deniz açıklarında meydana geldi.

6 MART SON DEPREMLER LİSTESİ

6 Mart tarihinde Türkiye genelinde farklı bölgelerde küçük ölçekli birçok sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son depremler listesine göre özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde gün içerisinde çok sayıda düşük büyüklükte deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların büyük kısmı 1.0 ile 2.0 büyüklüğü arasında ölçüldü.

Bunun yanı sıra Muğla açıkları, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi, Malatya çevresi, Denizli ve Adıyaman bölgelerinde de gün içerisinde küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle bu tür küçük depremlerin sık yaşandığını ve çoğu zaman enerji boşalmasının doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.

