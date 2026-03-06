Türkiye Gazetesi
Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Son dakika deprem haberi Karadeniz'den geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi.
Özetle
Gündem
Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Merkez üssü Karadeniz olan depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi.
- Deprem, en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listelerine erişim bilgileri de haberde yer alıyor.
Karadeniz'de saat 07.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
