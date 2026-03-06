Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4.5 şiddetinde deprem! AFAD verileri açıkladı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki depremin şiddeti 4.5 olarak açıklandı. Saat 08.35'te meydana gelen depremin derinliği ise 12.5 olarak bildirildi.
