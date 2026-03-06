Merhamet kardeşlik temalı cuma mesajları! Resimli-resimsiz cuma mesajları
Bir cuma gününe daha ulaşmanın huzurunu yaşayan Müslümanlar, bu hafta cuma mesajlarında dünya kardeşliğine ve huzuruna yer veriyor. Duaların kabul olduğu, gönüllerin yumuşadığı özel bir vakit olan cuma gününde bir paylaşımda bulunmak isteyenler için örnek mesajları derledik.
Cuma mesajları paylaşımları bu hafta da unutlmadı. Kalplerin yumuşadığı bu anlamlı günde vatandaşlar, dünya barışı için de hatırlatmalarda bulunurken dileklerini de çeşitli mecralar üzerinden dile getiriyor. İşte sosyal medyadan derlenen cuma mesajları örnekleri...
KARDEŞLİK TEMALI KISA-UZUN CUMA MESAJLARI
"Rabbim kalplerimizi birleştirsin; kırgınlıkları affa, ayrılıkları kardeşliğe dönüştürsün. Bizleri fitneden, nifaktan ve her türlü kötülükten muhafaza eylesin.Mübarek Cuma gününün bereketi, huzuru ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Hayırlı Cumalar"
"Cumamız Mübarek Olsun. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."
"Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Cuma'mız mübarek olsun."
"Mübarek Cuma gününün; gönüllerimize huzur, kalplerimize merhamet, memleketimize birlik ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim yapılan duaları kabul, edilen ibadetleri makbul eylesin."
"Cumanın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Duaların kabul olduğu bu mübarek günde, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, tüm İslam âlemine Hayırlı Cumalar diliyorum."
"Bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, Hidayet vereceğin nurdan, Dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, Gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten, Ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl.Hayırlı Cumalar"
"İyilikte yaparsan kendine,
Kötülükte yaparsan kendine.
Duyguları, sevgileri ve sevdası samimi olanların gözleri de sözleri de ahde vefalarıda berrak olur.Hayırlı cumalar"
"Rabbim Cuma gününün hürmetine her şerri hayra, her derdimizi feraha çevirsin. Cumamız mübarek olsun."
"Bir Cuma sabahına daha uyandık. Ramazan'ın sabrını Cuma'nın bereketini kalbimizde hissediyoruz. Rabbim niyetlerimizi kabul gönüllerimizi huzurlu eylesin kalbimizden geçen en güzel duaları kabul etsin. Hayırlı Cumalar. "
"Cuma gecesi duası: rabbim öyle bir kapı aç ki tüm kapıda kalmışlıklarımızı unutalım. öyle insanlar olsun ki hayatımızda kimsesizliğimizi unutalım. öyle bir sevgi ver ki sevilmemişliğimizi unutalım ve ne olursa olsun seni hiç unutmayalım."
"Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazanın bu mübarek Cuma gününde; gönüllerimizin arınması, birlik ve kardeşliğimizin pekişmesi temennisiyle, Rabb'imden ibadetlerimizin kabulünü niyaz ediyorum. Cumamız mübarek olsun."
"Zalimlerin zulmünü sona erdir, yeryüzünü barış ve merhametle buluştur Ya Rabbi.
Dualarımız kabul, Cumamız mübarek olsun."
"Gönüllerin birleştiği, duaların kabul olduğu bu mübarek günde; ülkemiz ve aziz milletimiz için dirlik, düzen ve selamet diliyoruz. Hayırlı Cumalar."