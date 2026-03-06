Bir cuma gününe daha ulaşmanın huzurunu yaşayan Müslümanlar, bu hafta cuma mesajlarında dünya kardeşliğine ve huzuruna yer veriyor. Duaların kabul olduğu, gönüllerin yumuşadığı özel bir vakit olan cuma gününde bir paylaşımda bulunmak isteyenler için örnek mesajları derledik.

Cuma mesajları paylaşımları bu hafta da unutlmadı. Kalplerin yumuşadığı bu anlamlı günde vatandaşlar, dünya barışı için de hatırlatmalarda bulunurken dileklerini de çeşitli mecralar üzerinden dile getiriyor. İşte sosyal medyadan derlenen cuma mesajları örnekleri...

KARDEŞLİK TEMALI KISA-UZUN CUMA MESAJLARI

"Rabbim kalplerimizi birleştirsin; kırgınlıkları affa, ayrılıkları kardeşliğe dönüştürsün. Bizleri fitneden, nifaktan ve her türlü kötülükten muhafaza eylesin.Mübarek Cuma gününün bereketi, huzuru ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Hayırlı Cumalar"

"Cumamız Mübarek Olsun. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."

"Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Cuma'mız mübarek olsun."

"Mübarek Cuma gününün; gönüllerimize huzur, kalplerimize merhamet, memleketimize birlik ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim yapılan duaları kabul, edilen ibadetleri makbul eylesin."



