Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı Çağla Dağlı, soruları doğru bilerek 500 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Dağlı’nın bu aşamada verdiği karar ise programın en dikkat çeken anlarından oldu.

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında bu hafta da dikkat çeken anlar yaşandı.

Yarışmaya katılan Çağla Dağlı isimli yarışmacı, sergilediği başarılı performansla izleyicilerden tam not aldı. İlk ve ikinci baraj sorularını zorlanmadan geçen yarışmacı, ilerleyen soruları da doğru cevaplayarak 500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yarışmacının karşısına bu aşamada “Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?” sorusu çıktı. Şıklarda ise A – Evvelsi günde, B- Dünkü günde, C- Bugünkü günde D- Yarınki günde seçenekleri yer aldı.

500 bin TL’lik soruda kritik tercih! Dakikalarca düşünüp kararını verdi

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Ancak o ana kadar kullandığı jokerlerin ardından elinde herhangi bir joker hakkı kalmayan Dağlı, soruyu dikkatle değerlendirdi. Uzun süre düşünmesine rağmen net bir cevap veremeyen yarışmacı, ödülünü riske atmamak için yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

TAHMİNİ YANLIŞ ÇIKTI

Yarışmacıdan tahminini paylaşması da istendi. Dağlı, doğru cevabın “A- Evvelsi günde” olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Ancak yapılan açıklamada doğru cevabın “C- Bugünkü günde” olduğu ortaya çıktı.

300 BİN TL ÖDÜLLE AYRILDI

Yarışmacı, aldığı kararın ardından 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

