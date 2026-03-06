Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamda hazırlanan mart ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, MEBİ platformu üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, LGS mart ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını MEBİ üzerinden görüntüleyebiliyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında hazırlanan mart ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen dijital eğitim platformu MEBİ üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu.

LGS mart ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları yayımlandı (MEBİ örnek sorular görüntüleme)

ÖRNEK SORULAR TEK PLATFORMDA

Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabiliyor. Örnek sorular çevrim içi görüntülenebiliyor, PDF formatında indirilebiliyor ve öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkân sağlıyor.



Öte yandan MEBİ üzerinden düzenlenen Türkiye geneli 5. çevrim içi LGS denemesi de devam ediyor. 2-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama kapsamında öğrenciler sözel ve sayısal oturumlarda kendilerini deneyerek sınav pratiği yapabiliyor ve Türkiye geneli sıralamalarını görebiliyor.



Platformda 8'inci sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi ile T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik konu anlatım videoları, konu özetleri, soru çözüm videoları, değerlendirme testleri, çıkmış sorular ile deneme ve tarama sınavları gibi çeşitli içerikler yer alıyor.



