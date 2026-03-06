Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Belirlenen takvime göre, GUY bu yıl 7 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) saat kaçta başlayacak/bitecek?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 7 Mart Cumartesi günü öğlen saatlerinde yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli 60 soru sorulacak ve adaylara 90 dakika süre verilecek. Peki GUY saat kaçta başlayacak/bitecek?

SINAV BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ

Sınav, saat 13.45’te başlayacak, adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 15.15’te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları da duyuruldu. Buna göre, sınav sonuçları 27 Mart'ta duyurulacak.

