Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında bazı büyükelçilik ve diplomatik görevlere yeni atamalar yapıldı.
Karara göre, Mustafa Kibaroğlu Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görevlendirildi. Mustafa Türker Arı Gürcistan Büyükelçisi olurken, Fahrettin Altun Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atandı.
Öte yandan Barış Ceyhun Erciyes de Türkiye’nin Arnavutluk Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
