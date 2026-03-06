Anadolu Ajansı
PFDK'den 474 kişiye men cezası! Bahis soruşturmasına ilişkin karar
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanlarının arasında yer aldığı 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev alan 474 kişi, bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
