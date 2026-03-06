Anadolu Ajansı
'4 büyükler' aynı anda PFDK'lık oldu: TFF sevklerin nedenini açıkladı
Süper Lig'de '4 büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Spor 51 dk önce
TFF'nin açıklamasına göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki olaylar nedeniyle PFDK'lık oldu.
- Galatasaray ve Trabzonspor, 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- Beşiktaş ve Fenerbahçe, 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' maddelerinden PFDK'ya sevk edildi.
Trendyol 1'inci Lig ekibi Erzurumspor FK ise "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Disiplin Kurulu'na gönderildi.
