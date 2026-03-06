Süper Lig'de '4 büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin açıklamasına göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'lık oldu.

Türkiye Kupası'nda 4 takım da çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'çirkin ve kötü tezahürat'ın yanı sıra 'saha olayları' maddesinden sevk edildiği belirtildi.

Trendyol 1'inci Lig ekibi Erzurumspor FK ise "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Disiplin Kurulu'na gönderildi.

