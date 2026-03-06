SPOR SERVİSİ
TFF duyurdu: Yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2026-2027 sezonunda liglerin başlangıç tarihi için kararını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 futbol sezonunun liglerin başlangıç tarihini duyurdu.
- Trendyol Süper Lig, 14-17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.
- Trendyol 1. Lig, 7-10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.
- Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in ilk maçları 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
TFF, 2026-2027 futbol sezonu planlamasına dair açıklama yaptı. Yeni sezonun 14 Ağustos 2026'da başlayacağı belirtildi.
TFF'nin açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."
