Süper Lig’in 25'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray müsabakasını Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk defa bir derbide düdük çalacak. Beşiktaş ve Galatasaray, Ergün ile bu sezon tüm maçlarını kazandı.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig 25'inci hafta mücadelesinde 7 Mart Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı. Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün düdük çalacak. 2026 yılında FIFA kokartı takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk defa derbi mücadelesinde görev alacak.

Ozan Ergün

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN 3'ER MAÇINI YÖNETTİ

Ozan Ergün, 3’ü Beşiktaş, 3’ü de Galatasaray'ın mücadelesi olmak üzere bu sezon 11 Süper Lig maçına atandı. FIFA kokartlı hakemin yönetiminde siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılıların, tüm maçlarını kazanması dikkat çekti.

Ozan Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2

Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0

Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0

