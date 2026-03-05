Ekrem İmamoğlu’nun "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, düştü. Mahkeme sanığın ön ödemeyi yapması üzerine davanın düştüğünü belirtti.

İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında Serkan Şahin ile yaşadığı diyalog nedeniyle, Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu’nun ‘hakaret’ davası düştü

MÜTALAA TEKRAR ETTİ

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaayı tekrar etti. Savcı sanığın belirtilen süre içerisinde ön ödemeyi yaptığını, buna ilişkin dekontun da mahkemeye sunulduğunu belirtti.

DAVA DÜŞTÜ

Mütalaada, bu nedenle sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi talep edildi.

12 BİN 690 LİRA ÖDEME YAPILDI

Mahkeme Ekrem İmamoğlu hakkındaki "alenen hakaret" suçunun ön ödeme kapsamına alındığını ve sanığın süresinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne 12 bin 690 lira ödeme yaptığını belirterek, bu gerekçeyle kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu’nun ‘hakaret’ davası düştü

İDDİANAMEDE NE YER ALDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın yapıldığı alanda dolaştığı sırada tesadüfen sanık Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, müşteki Şahin ve sanık İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada İmamoğlu'nun bunları duyduğu anlatıldı.

2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu’nun ‘hakaret’ davası düştü

İmamoğlu'nun, "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin." şeklinde cevap vermesi üzerine müştekinin şikayetçi olduğu aktarıldı.

İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası