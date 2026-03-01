Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi başkanlığı döneminde şirket aracının giderlerini belediyeye karşılattığı iddiasına ilişkin davada iddianame kabul edildi. İddianamede İmamoğlu dahil 11 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2’şer yıla kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu’nun kamuyu 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğrattığı ifade edildi. İşte iddianamedeki diğer detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullanıp masraflarını belediyeye karşılattığı iddia edilmişti.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇLAMASI

Söz konusu iddia sonrasında İmamoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü’ davası: 2 yıla kadar hapis cezası istemi

ÖZEL, DÜN MİTİNGDE DUYURMUŞTU

Burdur’da düzenlenen mitingde davayı CHP Lideri Özgür Özel “Ekrem Başkan'a, bunu benden ilk duyacaksınız, yeni bir dava açmışlar. Dava ne? Makam aracı davası. Suç? Kendi şirketinden belediyeye araç kiralamak. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olmuş, belediyenin makam aracını beğenmemiş, kendi şirketinden makam aracı vermiş, o aracı belediyeye kiralamış; bundan dolayı dava açmışlar” sözleri ile duyurmuştu.

KİMLERİN İSİMLERİ VAR?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan "sanık" olarak yer aldı.

Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü’ davası: 2 yıla kadar hapis cezası istemi

BEDELSİZ KULLANMA TEKLİFİ

İddianamede, İmamoğlu İnşaat'ın 4 Şubat 2015'te Beylikdüzü Belediyesine bir dilekçe verdiği, dilekçede şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın, bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği belirtildi.

İddianamede söz konusu dilekçenin 9 Şubat 2015'te Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümeni'ne sevk edildiği anlatıldı.

ENCÜMEN KABUL ETTİ

Encümenin bu talebi, aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulüne uygun gördüğü bilgisine yer verildi.

iddianamede, İmamoğlu'nun mevzuata aykırı olduğu iddia edilen bir teklifi içeren dilekçeyi belediye encümenine havale ederek, yetkisi olmayan bir konuda karar alınması sürecini başlatmak suretiyle kamu zararına neden olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü’ davası: 2 yıla kadar hapis cezası istemi

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İmamoğlu ailesine çanta çanta para taşıyan isim konuştu: O gün anladım ki bu adam hırsız

MAKAM ARACINA 6 LASTİK

İddianamede dosyadaki raporlara göre belediyenin, resmi plakalı araçlara yeni lastik alım işi ihalesi yaptığı ve akabinde İmamoğlu'nun makam aracına 5 bin 84 lira 76 kuruş bedelle 4 adet kışlık 2 adet yazlık lastik alındığı belirtildi.

NE KADAR HARCANDI?

Encümen kararından önce 12 Şubat 2015 ile 17 Mart 2015 arasında ise araca 18 bin 141 litre motorin alınarak 79 bin 654 lira 88 kuruş, aracın bakımları için 19 Ekim 2018'de 631 lira 30 kuruş, 21 Aralık 2018'de 14 bin 24 lira 30 kuruş harcama yapıldığı anlatıldı.

SEÇİM SONRASINDA 36 BİN LİRALIK BAKIM

İddianamede, encümen kararına aykırı olarak yerel seçimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın sona erdiği 31 Mart 2019'dan sonra 15 Mayıs 2019'da KDV dahil toplam 36 bin 650 lira 80 kuruş tamir, bakım ve onarım harcaması yapıldığı tespitine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü’ davası: 2 yıla kadar hapis cezası istemi

122 BİN 305 LİRALIK KAMU ZARARI

İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete ait aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılması, yakıt ve bakım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde encümen kararı alınması Taşıt Kanunu'nda açıkça yasaklanmasına rağmen, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplamda 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratıldığı ifade edildi.

2 AYRI TEMİN ALIMI

Kamu İhale Kanunu'na göre büyükşehir belediye sınırları içerisindeki idareler için doğrudan temin parasal limitinin KDV hariç 67 bin 613 lira olduğu hatırlatılan iddianamede, belediyenin iki ayrı doğrudan temin alımı yaptığı bildirildi.

İddianamede, her iki alımın bedelinin de tek başına 67 bin 613 liralık doğrudan temin limitinin altında kaldığı ancak her iki işin de aynı nitelikte olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü’ davası: 2 yıla kadar hapis cezası istemi

BAŞKAN YARDIMCISINDAN AYKIRI HAREKET

İddianamede söz konusu alım ve ihale süreçlerinde, ihale onay belgelerini imzalamak ve süreci yönetmek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği tespit edilen dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün hizmet alımını iki kısma bölerek doğrudan temin usulü ile hizmet alımı gerçekleştirdiği anlatıldı. Açıkgöz'ün bu şekilde "Vetikal" isimli firmaya menfaat sağladığı kaydedildi.

DOĞRUDAN SUÇA YARDIM

İddianamede, her iki doğrudan alıma tek başına katılan ve alan Vetikal firmasının, ihalenin bölünmesi işleminden doğrudan fayda sağladığı belirtilerek, firma yetkilisi Ercan Doğan'ın Açıkgöz tarafından işlenen suça yardım ettiği bildirildi.

Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü’ davası: 2 yıla kadar hapis cezası istemi

NE KADAR CEZA İSTENDİ?

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Ercan Doğan'ın "görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Mehmet Zeki Çanakçi'nin ayrıca daha önce aldığı bir cezadan dolayı denetim süreci içindeyken yeni bir suç işleyerek denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrandığı belirtildi. İddianame gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası