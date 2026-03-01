Ağrı’da iftar hazırlığı yapan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Dilek Şahin, sobanın üstüne koyduğu düdüklü tencerenin patlaması ile dehşeti yaşadı. Genç kadının patlama sonrasında yüzü ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iftar saatine dakikalar kala, korkunç bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Dilek Şahin, ezan saati yaklaştığı için sobanın üzerinden düdüklü tencereyi alıp yere koymaya çalıştı.

Havasını almadan sallanan tencere, patladı. Dehşeti yaşayan kadının yüzü ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu. Patlama sesini ve Şahin'in çığlıklarını duyan komşuları, ambulansı aradı.

“AYNAYA BAKTIĞIMDA BAYILMIŞIM”

Hastanede tedavi altına alınan Şahin, “Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım” dedi.

“O SES HALA AKLIMDA”

Patlama anının sürekli gözünün önüne geldiğini anlatan Şahin, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor.

“YÜZÜMÜ GÖRÜNCE KORKUYORLAR”

Şahin gözyaşları içinde “Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm. Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor” diye konuştu.

