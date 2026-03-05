Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan sürerken Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler ise mücadele öncesinde maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum gibi detayları araştırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Antalyaspor-Samsunspor karşılaşması, iki takımın kupadaki hedefleri açısından kritik önem taşıyor. TFF tarafından açıklanan takvime göre maçın yayın saati ve yeri belli oldu. Taraftarlar, "Antalyaspor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir" araştırıyor.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Antalyaspor-Samsunspor mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma Türkiye’de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kupada ilerlemek isteyen iki takımın karşılaşması, özellikle son haftalarda gösterdikleri performans nedeniyle dikkat çekiyor. Antalyaspor, iç sahada taraftar desteğini arkasına alarak avantaj elde etmeyi hedeflerken Samsunspor ise deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Her iki takım son olarak Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelmiş, Antalyaspor, Samsunspor'u 3-1 yenmişti.

