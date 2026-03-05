ABD-İsrail-İran arasındaki saldırılar devam ederken, Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları 85 dolara kadar çıkmıştı. Krizin ardından gözler yeniden petrole çevrildi. Peki dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülkeler hangileri? Listenin zirvesinde kim yer alıyor? İşte ilk 10’daki ülkeler…

Dünyada en fazla petrol rezervlerine sahip Körfez ülkeleri, petrol ihracatlarının neredeyse tamamını Basra Körfezi'nin ağzındaki Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriyor.

Enerji piyasalarının geleceğini belirlemede kritik rol oynayan petrol rezervi, bulunduğu ülkelerin maddi olarak kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke arasında ilk sırada ise Venezuela yer alıyor.

En fazla petrol rezervine sahip 10 ülke! Zirvedeki 303,2 milyar varili var

VENEZUELA ZİRVEDE!

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklandığı Venezuela 303,2 milyar varil petrol rezervine sahip. Ülke 9,8 milyar dolarlık ham petrol ihracatı gerçekleştiriyor. Venezuela’nın ardından en fazla petrol rezervine sahip ikinci ülke olan Suudi Arabistan ise 267,2 milyar varil petrol rezervine sahip ve 187 milyar dolar ham petrol ihracatı gerçekleştiriyor.

PETROL REZERVİNDE İLK 10 ÜLKE

Dünyada kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke arasında Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Kanada, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Libya bulunuyor.

85 DOLARA ÇIKMIŞTI

ABD’nin İsrail ile İran’a başlattığı ortak saldırılar sürerken, 3 ülke arasındaki kriz petrol fiyatlarını da vurmuştu. İran'ın dünya petrol ticaretinin 3'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla, petrol fiyatları sert yükselmiş, savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, savaşla birlikte 85 dolara kadar çıkmıştı. Petroldeki yükseliş sonrasında, akaryakıta zam gelip gelmeyeceği de gündem olmuştu.

'ZAM GELECEK' TARTIŞMASI

Motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruşluk bir zam geleceği öngörülmüştü. Daha sonra Orta Doğu’dan Çin’e 2 milyon varil petrol taşımak için kullanılan petrol tankerleri için talep edilen navlun fiyatının bu hafta başında 423 bin dolar ile tüm zamanların zirvesine çıktığı ifade edilmişti. Bu rakamın, cuma günkü taşıma maliyetlerine göre yaklaşık %95 artışa işaret ettiği belirtilmişti.

‘Akaryakıta zam gelecek mi?’ sorusu tartışılmaya devam ederken, zamların enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması için akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

