Motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruşluk zamma devlet "dur" dedi. Eşel mobil sistemi devreye alınarak tarihi zamların önüne geçildi. Peki benzin ve motorin zammı pompaya kaç lira olarak yansıdı? İşte bugünden itibaren geçerli olan zamlar...

ABD, İsrail ve İran savaşı petrol fiyatlarını da vurdu. İran'ın dünya petrol ticaretinin 3'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla, petrol fiyatları sert yükseldi. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, savaşla birlikte 85 dolara kadar çıktı. Bu gelişme sonrası akaryakıta tarihi zamlar gündeme geldi.

TARİHİ ZAMMA DEVLET "DUR" DEDİ

Motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruşluk bir zam konuşulurken, akaryakıt zamlarına devlet freni geldi. Zamların enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması için akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alındı.

12 liralık artışa devlet "dur" dedi! İşte motorin ve benzine gelen zam

ZAMMIN YÜZDE 25'İ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNE KAÇ LİRA ZAM GELDİ?

Eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle motorin ve benzin zammının pompaya kaç lira olarak yansıyacağı da belli oldu. Motorindeki 12 lira 45 kuruşluk zam 3 lira 11 kuruş, benzindeki 3 lira 68 kuruşluk zam ise 92 kuruş olarak pompaya yansıdı.

5 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 59.34 63.53 30.29 İstanbul Anadolu 59.18 63.37 29.69 Ankara 60.29 64.65 30.17 İzmir 60.58 64.93 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası