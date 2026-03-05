Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek finalist olan Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, dev derbide forma vereceği isimleri büyük oranda belirledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. TÜPRAŞ Stadyumu'nda 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligdeki son 3 maçını kazanan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dev derbide sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Sergen Yalçın

SAĞ BEKTE MURILLO, SOLDA RIDVAN YILMAZ

Galatasaray'a karşı Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Siyah-beyazlılarda stoper ikilisinin Emmanuel Agbadou ile Felix Uduokhai'den oluşması bekleniyor.

Amir Murillo

ORTA SAHADA NDIDI, ORKUN, ASLLANI

TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve kaptan Orkun Kökçü forma giyecek. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Junior Olaitan görev alacak.

Orkun Kökçü

GOL UMUDU OH

Lig ve Türkiye Kupası'da oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın derbideki en büyük gol umudu Hyeon-Gyu Oh olacak.

