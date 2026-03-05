Sergen Yalçın'ın Galatasaray planı: Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek finalist olan Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, dev derbide forma vereceği isimleri büyük oranda belirledi.
- 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak derbiyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
- Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak.
- Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak.
- Stoper ikilisinin Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai'den oluşması bekleniyor.
- Orta sahada Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Orkun Kökçü forma giyecek.
- Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Junior Olaitan görev alacak. Gol umudu Hyeon-Gyu Oh olacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. TÜPRAŞ Stadyumu'nda 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligdeki son 3 maçını kazanan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dev derbide sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.
SAĞ BEKTE MURILLO, SOLDA RIDVAN YILMAZ
Galatasaray'a karşı Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Siyah-beyazlılarda stoper ikilisinin Emmanuel Agbadou ile Felix Uduokhai'den oluşması bekleniyor.
ORTA SAHADA NDIDI, ORKUN, ASLLANI
TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve kaptan Orkun Kökçü forma giyecek. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Junior Olaitan görev alacak.
GOL UMUDU OH
Lig ve Türkiye Kupası'da oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın derbideki en büyük gol umudu Hyeon-Gyu Oh olacak.