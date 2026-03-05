UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen Galatasaray, İngiliz temsilcisi Liverpool ile dev bir mücadeleye hazırlanıyor. Taraftarlar ''Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak?'' sorgularken maç öncesi Galatasaray Liverpool maç bileti fiyatları açıklandı. İşte GS-Liverpool maç bileti satış tarihi ve saati...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen Galatasaray, İngiliz temsilcisi Liverpool ile İstanbul’da karşılaşacak! Şimdi ise gözler Galatasaray Liverpool maç biletlerine çevrildi. Peki, Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? İşte, GS-Liverpool maç bileti satış tarihi ve saati...

Galatasaray Liverpool maç bileti fiyatları açıklandı! İşte GS-Liverpool maç bileti satış tarihi ve saati...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın bilet satış takvimi netleşti. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı bilgilendirmeye göre dev mücadele için biletler öncelikli satış ile bugün taraftarların erişimine açıldı.

Galatasaray Liverpool maç bileti fiyatları açıklandı! İşte GS-Liverpool maç bileti satış tarihi ve saati...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasının biletleri 6 Mart’ta geniş taraftar kitlesi için satışa sunulacak. Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahibi futbolseverler biletlerini 6 Mart saat 14.00’ten itibaren satın alabilecek.



Galatasaray Liverpool maç bileti fiyatları açıklandı! İşte GS-Liverpool maç bileti satış tarihi ve saati...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Premium: 50 bin lira

Delux: 48 bin lira

Lux: 46 bin lira

Classic: 44 bin lira

1.⁠ ⁠Kategori: 30 bin lira

2.⁠ ⁠Kategori: 27 bin 500 lira

3.⁠ ⁠Kategori: 25 bin lira

4.⁠ ⁠Kategori: 22 bin 500 lira

5.⁠ ⁠Kategori: 21 bin lira

6.⁠ ⁠Kategori: 18 bin lira

7.⁠ ⁠Kategori: 17 bin lira

8.⁠ ⁠Kategori: 12 bin lira

9.⁠ ⁠Kategori: 10 bin lira

10.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 700 lira

11.⁠ ⁠Kategori: 2 bin 300 lira

Galatasaray Liverpool maç bileti fiyatları açıklandı! İşte GS-Liverpool maç bileti satış tarihi ve saati...

UEFA'DAN GALATASARAY'A LİVERPOOL DEPLASMANI İÇİN SEYİRCİ YASAĞI

UEFA Disiplin Kurulu Juventus deplasmanında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray'a ceza verdi. Sarı-kırmızılı kulüp bir sonraki deplasman maçına taraftar götüremeyecek, ayrıca 40 bin avro para cezası ödeyecek.

18 Mart'ta İngiltere'de yapılacak Liverpool mücadelesinde Galatasaray taraftarları tribünde yer alamayacak. İlk maç ise 10 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası