Tansiyonunun düşmesi sonucu bayılarak başını çarpan ve kaldırıldığı hastanede kafasına dikiş atılan şarkıcı Semicenk, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Şarkılarıyla yüksek dinlenme sayılarına ulaşan genç sanatçı Semicenk, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçiren ve başından yaralanan ünlü ismin sağlık durumu, hayranları tarafından merak konusu oldu.

KAFASINA 7 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan Semicenk’in yapılan ilk müdahalesinde başına 7 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir arkadaşıyla birlikte paylaşım yapan şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı. Yaşadığı kazayı “nazar” olarak değerlendiren Semicenk’in fotoğrafı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Semicenk evinde bayıldı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

İYİLEŞME SÜRECİNDE

Sosyal medya üzerinden gelen “Geçmiş olsun” mesajlarına teşekkür eden Semicenk’in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şarkıcının iyileşme sürecinin ardından önümüzdeki günlerde yeniden sahne programlarına dönmesinin beklendiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası