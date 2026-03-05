Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

7 Mart Cumartesi günü oynanacak derbinin hakemi de belli oldu. Kritik mücadeleyi hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği açıklandı.

Beşiktaş'ın en önemli kozu Hyeon-gyu Oh olacak

BEŞİKTAŞ'TA 12 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda 12 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk defa Galatasaray derbisinin heyecanını tadacak. Beşiktaş'ta Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh'nun yanı sıra altyapı patentli Emre Bilgin, Devrim Şahin ile Ahmet Sami Bircan, şans bulmaları durumunda ilk kez Galatasaray'a rakip olacak.

Noa Lang da derbide ilk peşinde

GALATASARAY'DA 9 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK DEFA OYNAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda 9 futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Genç oyuncular Yusuf Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç, Can Armando Güner ve Arda Ünyay'ın yanı sıra Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Renato Nhaga ve Noa Lang şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

