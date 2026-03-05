A Milli Takım'nın EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu karenin kahramanı Samet Akaydin, 21 ay sonra herkesin konuştuğu olaya açıklık getirdi.

Çaykur Rizespor milli stoperi Samet Akaydin, "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesinin konuğu oldu. A Milli Futbol Takımı'nın 18 Haziran 2024'te 3-1 kazandığı maça ilk 11 başlayan ve 90 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, forma ve şort numarasının farklı olması hakkında konuştu.

Samet Akaydin

"MALZEMECİ 14'Ü 4 OLARAK GÖRMÜŞ"

Samet Akaydin, Gürcistan karşılaşmasının ikinci yarısında forma numarasının 4, şort numarasını 14 olması ve bu duruma sosyal medya gelen yorumlara dair, "Şortum biraz büyük oluyordu ilk yarı, sürekli şortumla uğraşıyordum, çekiyordum. Yağmur da çok yağıyordu, soyunma odasına gittim, bizim malzemeciye 'Ağabey şortu değişelim, çok büyük’ dedim. 4 numara giyiyorum, şortu çıkardım verdim, o da bana şort getirdi. Ne bileyim ben 14 numara olduğunu, malzemeci biliyor yani numaramızı, bakmazsın, alırsın giyersin. Onun verdiğini giydim çıktım. Meğer o da 14'ü 4 olarak görüyor, onda da 4 var ya. Hadi biz anlamadık, hakem anlamadı, kimse anlamadı" ifadeleri kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK KOMİKTİ"

31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Maç bitti, seviniyoruz, üstün 14, şortun 4 olduğunu hala anlayan yok. Bir fotoğraf çekiliyor, twitter'a atılıyor. Forma ve şort numarasının farklı olduğunu otelde anlıyoruz. Gerçekten çok komikti ama dediğim gibi hiç kimse anlamadı. 'Forma sahibine verildi, sıkıntı yok' diye tweet attım, Apo da sonradan fark etti. Aramızda da muhabbeti oldu hepimiz şoktayız, kimse farkına nasıl varamadı anlayamadık. Hakemin anlamadığı şeyi biz nasıl anlayacağız ki! Hakem, malzemeci anlamamış,o kadar seyirci var statta, oyuncular var, hiç anlamıyoruz. Maç bittikten sonra fotoğrafta görüyoruz. Malzemeciyle biz kafa yapıyoruz, 'İyi ki forma istedik senden, insan numarayı bilmez mi diyoruz' makara yapıyoruz" sözlerini sarf etti.

