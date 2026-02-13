A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmesinin ardından, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak çok önemli" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Portekiz efsanesi Pepe'nin çektiği kura sonucu Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.

UEFA Uluslar A Ligi grupları

"AVRUPA'NIN EN İYİ BİRKAÇ TAKIMIYLA AYNI GRUPTAYIZ"

Kurayı değerlendiren teknik direktör Vincenzo Montella, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ancak şu an odağımız mart ayındaki maçlarımız olacak" açıklamasını yaptı.

"BAKALIM NE OLACAK?"

Ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında Montella, "Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella

"ODAK NOKTAMIZ DÜNYA KUPASI POLAY-OFF MAÇLARI"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında mart ayında oynanacak maçlar hakkında ise Montella, "Herkes mart ayındaki play-off maçlarını düşünüyor. Bizim için çok önemli. Kulüpleri ziyaret ediyorum, oyuncuları ve maçlarını izliyorum. Futbolcularla en son kasım ayında birlikte olmuştuk. Mart ayına kadar geçen süre önemli bir ara ve takiplerimizi yapmamız gerekiyor. O yüzden oyuncuların performansını izliyoruz. Odak noktamız, play-off maçları olacak" şeklinde konuştu.

Milli takımdaki futbolcuların Dünya Kupası beklentileriyle ilgili olarak Montella, "Kesin olan bir şey var ki tüm oyuncular ve teknik direktörler Dünya Kupası'nda olmak ister. Dünya Kupası'nda oynamak için çok heyecanlı olduklarını görebiliyorum" dedi.

Uzun süren sakatlıklarının ardından Ozan Kabak ve Enes Ünal gibi milli oyuncuların tekrar takımda yer alma olasılığı hakkında da konuşan Montella, "Onları takip ediyoruz. Özellikle Ozan'ın son haftalarda çok iyi oyunu var ve düzenli olarak oynuyor. Enes, çok fazla süre almıyor ama iyileşmesinden dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı.

MAÇ TARİHLERİ

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, Uluslar A Ligi'nde ilk 4 maç, eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir millî maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise kasım ayında yapılacak.

