A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Inter'in tesislerine giden Vincenzo Montella, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. İtalyan çalıştırıcıya, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.

Vincenzo Montella - Cristian Chivu

Inter idmanını da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken; kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

Vincenzo Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası