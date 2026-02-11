Anadolu Ajansı
Vincenzo Montella, Inter idmanında: Hakan Çalhanoğlu'na ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter'i ziyaret etti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'daki temasları kapsamında Inter tesislerini ziyaret ederek, Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Inter'in tesislerine giden Vincenzo Montella, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. İtalyan çalıştırıcıya, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.
Inter idmanını da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken; kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.
Vincenzo Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.
